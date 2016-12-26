السعودية تنفي الاستغناء عن الصيادلة الوافدين

نفى وزير القوى العاملة محمد سعفان، ما تردد مؤخرا حول استغناء المملكة العربية #السعودية عن شهادة الصيدلي الوافد والتي يعمل بمقتضاها عدد كبير من الصيادلة السوريين والمصريين في السعودية.

وتلقى الوزير تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة ال مصرية بالرياض، يوضح أن أحد مسؤولي وزارة العمل السعودية، نفى هذا الاستغناء، مؤكدا أن هذا الخبر عار تماما من الصحة ولم تصدر أية قرارات من وزارة العمل بالمملكة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك مشروعا للعمل على توطين هذا القطاع ومازال تحت الدراسة.

وأضاف المستشار العمالي حسام طلبة والملحق العمالي محمد بيبرس بالرياض في تقريرهما أنه تم التواصل مع وزارة الصحة السعودية -أيضا- ونفى مسؤول بالوزارة هذا الكلام جملة وتفصيلا. (أ.ش.أ)

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