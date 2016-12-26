الظهير الفرنسي إيفرا يوجه رسالة دعم لأطفال سوريا بمناسبة ” الكريسماس “

وجّه الظهير الفرنسي #باتريس_إيفرا لاعب يوفنتوس الإيطالي، رسالة إلى العالم ليضع حداً للمعاناة التي يتعرض لها الشعب السوري، مطالباً بالوقوف إلى جوارهم ومساعدتهم من أجل حياة أفضل.

واستغل النجم الفرنسي حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، لتوجيه رسالة خاصة إلى متابعيه حثهم فيها على دعم الشعب السوري الذي يعاني ظروف الحرب التي دمرت البلاد، وذلك في ظل احتفال العالم المسيحي بأعياد الميلاد.

ونشر مدافع مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق مقطع فيديو، قال فيه: “بدلا من أتمنى لكم يوم ميلاد مجيد، أنا حقا حزين لأنني تلقيت اليوم الكثير من الفيديوهات عن سوريا، الأطفال يموتون.. النساء والرجال.. أنا أكره الحرب”.

وأضاف “أنا لست سياسيا، ولا أريد التدخل في السياسة، لأنني مجرد لاعب كرة قدم، أنا أحب الحياة، أحب الإنسان، وأعتقد أننا كلنا سواسية، بغض النظر من أي دين أو أي عرق، كلنا سواسية، كلنا عباد الله”.

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، ختم إيفرا رسالته قائلا: “أعتقد أنه من الواجب علينا مساعدة هؤلاء الأطفال بالتبرع، وإذا كان هناك أشخاص في سوريا يريدون مساعدة عائلاتهم، يمكنهم التواصل معي عبر إنستغرام”.

كما أرفق إيفرا مقطع الفيديو بعبارة قال فيها: “أود أن تبقوا أولئك الذين يُعانون في سوريا في قلوبكم وأن تكون هداياكم في عيد الميلاد هذه المرة لمُساعدة الغير، نحن كلنا واحد على هذه الأرض ويجب علينا مساعدة الآخرين، معا، يُمكننا أن نجعل العالم أفضل”.

عكس السير