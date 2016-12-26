باحثون : ممارسة لعبة ” بوكيمون غو ” لا تساعد في إنقاص الوزن

قال باحثون في #جامعة_هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية إن ممارسة لعبة الكمبيوتر “#بوكيمون_غو” التي تستخدم مع الهواتف الذكية لن تساعد المستخدم في إنقاص الوزن، مشيرين إلى أن ممارسة هذه اللعبة لا تؤدي إلى بذل قدر كبير من المجهود البدني كما قيل من قبل.

وبحسب الدراسة، فإن ممارسي لعبة “بوكيمون غو” لا يسيرون أثناء الممارسة أكثر من 955 خطوة إضافية خلال أول أسبوع من بدء ممارسة اللعبة، في حين أن شاشة الهاتف الذكي المستخدم في ممارسة اللعبة التي طورتها شركة نينتيندو اليابانية تضخم عدد الخطوات التي يقطعها اللاعب في الحياة الفعلية.

ووجد الباحثون في كلية “هارفارد تي.إتش تشان” أن الأسابيع الأولى لممارسة اللعبة يشهد زيادة كبيرة في عدد الخطوات التي يقطعها اللاعب في الأسبوع الأول للممارسة لكنه يعود إلى قطع عدد طبيعي من الخطوات بعد الأسبوع السادس تقريباً.

و رصد الباحثون النشاط الجسدي لمجموعة من 1182 شاباً يمارسون هذه اللعبة عبر الهاتف الذكي “آي فون6″، الذي يقوم برصد عدد الخطوات التي يقطعها المستخدم يومياً بصورة آلية.

ووجد الباحثون أن أفراد المجموعة التي خضعت للبحث كانوا يسيرون لمسافة 4256 خطوة يومياً في المتوسط قبل تنزيل لعبة “بوكيمون غو” على أجهزتهم.

وفي الوقت نفسه فإن الشخص الذي يريد الحفاظ على لياقته البدنية يحتاج إلى السير حوالي 10 آلاف خطوة يومياً وبخاصة في اليابان، وبين مستخدمي أجهزة “فيت بيت” مركز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكي يقول إن “الحفاظ على اللياقة البدنية للشخص الأمريكي يحتاج إلى السير ما بين 7 آلاف و8 آلاف خطوة يومية”.

ويقول باحثو هارفارد إن “الفوائد الصحية لممارسة هذه اللعبة طفيفة للغاية، ولكن اللعبة يمكن أن يكون لها فوائد اجتماعية”.

وقالت كاترين هوي أحد المشاركين في إعداد الدراسة: “نحن ما زلنا في بداية فهم مدى ما يمكن أن تحققه ممارسة ألعاب الواقع الإضافي (أيه.آر) من فوائد صحية، مضيفةً أن “هذه الألعاب تعطي للمستخدمين مبرراً للخروج والمشي والتواصل مع الآخرين”.

يذكر أن لعبة “بوكيمون غو” تم تنزيلها أكثر من 500 مليون مرة في مختلف أنحاء العالم منذ طرحها في يوليو(تموز) 2016. ( DPA )

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