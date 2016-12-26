بالفيديو .. لص يقدم ” حلوى الكريسماس ” لموظفي بنك أمريكي قبل السطو عليه !

أقدم لص محاتل يرتدي زي بابا نويل على السطو على بنك أمريكي ، بعد أن قام بتقديم الحلوى والتهاني بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس) لموظفي المصرف في مدينة ميمفيس الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، الرجل وهو يدخل إلى المصرف ويقدم ألواح الحلوى والتهاني للموظفين والعملاء، قبل أن يعطي موظفة الصندوق ورقة يطالبها فيها بتسليمه المال.

وبحسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية، فإن اللص حصل على مبلغ كبير من المال، وفرّ من المكان على جناح السرعة قبل أن تصل الشرطة إلى المكان.

ولا زالت الشرطة تبحث عن اللص الذي كان يرتدي قناع بابا نويل، وبنطالاً وحذاء أسودين، حيث عمّمت أوصافه وطلبت ممن يملك أي معلومات عنه الإدلاء بها على الفور.

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