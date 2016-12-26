بالفيديو .. هل يصمد هاتف ” آي فون 7 ” بين فكي ” تمساح ” مفترس ؟

اكتسب هاتف ” آي فون 7 ” سمعة طيبة بين عشاق هواتف شركة آبل كونه الأكثر متانة بينها، ولكن مجموعة من المدونين أرادوا اختبار مدى قوة الهاتف ووضعه على المحك، من خلال وضعه بين فكي تمساح مفترس.

وفي الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي على نحو واسع، يظهر شابان وهما يحاولان تقديم هاتف آي فون 7 كوليمة للتمساح، واستخدم أحدهما عصا بلاستيكية لتقريب الهاتف من فم التمساح، وذلك بعد أن غلفه بغلاف من النايلون لاختبار مدى قوته، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ووفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية ، لم يبد التمساح اهتماماً في البداية، ومع الاستفزازات المستمرة أطبق الحيوان المفترس أنيابه على الهاتف لكنه سقط على الأرض. وفي المحاولة الثانية عض التمساح بشكل جيد على الهاتف، وعلى الرغم من تحطم الشاشة، إلا أن آي فون 7 بقي يعمل بشكل طبيعي.

المحاولة الثالثة كانت الأعنف، حيث بدا التمساح منفعلاً وراح يعض بقسوة على الهاتف، ولم يرغب بتركه إلا بعد أن يحطمه كلياً بين أسنانه، وهذا ما حصل بالفعل، حيث خرج الهاتف وقد تحول إلى حطام، ولم يعد يصلح للاستخدام على الإطلاق، فيما بدت آثار أنياب التمساح الحادة واضحة على غطاء الهاتف.

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