خلال 3 أيام .. رسالة رونالدو لأطفال سوريا تحقق 15 مليون مشاهدة

حققت رسالة لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو، عن أطفال سوريا، نجاحا واسعا وتفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال 3 أيام، حصدت الرسالة التي نشرها رونالدو في مقطع مصور، قرابة 15 مليون مشاهدة، إلى جانب مليوني إعجاب، في مختلف حسابات اللاعب في وسائل التواصل الاجتماعي.

ففي موقع “فيسبوك”، حققت الرسالة 10.5 مليون مشاهدة، و750 ألف إعجاب، و150 ألف مشاركة، فضلا عن 30 ألف تعليق.

أمَا في موقع “إنستغرام”، نالت الرسالة 4.1 مليون مشاهدة، وقرابة 1.4 مليون إعجاب، إلى جانب 50 ألف تعليق.

وفي موقع “تويتر”، أعاد قرابة 50 ألف شخص، تغريد رسالة رونالدو، فيما وصل عدد الإعجابات إلى 60 ألف.

وبحسب ما اوردت وكالة الأناضول ، وجه رونالدو يوم الجمعة الماضي، رسالة تضامن مع أطفال سوريا، قال فيها، “هذه الرسالة إلى الأطفال في سوريا، نحن نعلم أنكم تعانون كثيرا”.

وأضاف في رسالته، “أنا لاعب مشهور جدا، ولكن أنتم الأبطال الحقيقيون، لا تفقدوا الأمل على الإطلاق، العالم يقف معكم، نحن نهتم بكم، وأنا معكم”.

عكس السير