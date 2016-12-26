” ديزني ” تعقد صفقة مع ” سناب شات ” لتقديم عروض خاصة للخدمة

أعلن الذراع التلفزيوني التابع لشركة الإعلام والترفيه الأمريكية والت ديزني أنه سيصنع عروضاً خصيصاً لخدمة التراسل المصور سناب شات، في أحدث صفقة تعقدها شركة سناب المالكة للخدمة مع شركات إعلامية كبرى.

ووقعت شركة سناب، التي تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام في العام المقبل، مجموعة من اتفاقات المحتوى والإعلان خلال 2016 مع شركات، مثل “فياكوم” و”إن بي سي يونيفرسال” التابعة لشركة كومكاست، وشركة تايم وارنر.

وتسعى شركات إعلامية، مثل ديزني لعقد شراكة مع سناب في محاولة للوصول إلى فئة الشباب الذين تستهدفهم سناب شات، والذين أضحوا يتجنبون الإعلام التقليدي على نحو متزايد.

يُشار إلى أن الصفقة، التي لم يُعلن عن تفاصيلها المالية، بين ديزني وسناب ليست الأولى إذ تعاونت الشركتان سابقاً معاً على “قصص حية” خاصة، وهي ميزة في سناب شات توصل من خلال الوسائل الإعلامية صوراً وفيديوهات إلى المستخدمين.

ووفقاً لما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، خلافاً لما حدث في صفقات أخرى بين سناب شات مع شركات الإعلام، حيث تُشارك أي مسؤولية لمبيعات الإعلانات بين الشركتين، ستتولى ديزني السيطرة وبيع كافة أشكال إعلانات عروضها التي تنتجها لسناب شات.

وتعد خدمة سناب شات إحدى منصات التواصل الاجتماعي التي تتيح للمستخدمين إرسال صور ومقاطع فيديو لأصدقائهم تمتاز بأنها تختفي بعد أن يراه الطرف الآخر، إضافة إلى “القصص” التي يمكن للجميع رؤيتها وتدوم مدة طُولى.

يُشار إلى أن صفقة سناب مع ديزني جاء بالتزامن مع بدء شركة خدمات النقل أوبر تفعيل المميزات التي تسهل على المستخدم الوصول إلى أصدقائه والتمتع برحلته واستخدام فلاتر سناب شات الحصرية لأوبر، بحيث أصبح هناك تكامل أكبر بين تطبيقي خدمات التوصيل والتراسل المصور.

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