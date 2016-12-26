زين الدين زيدان يتولى تدريب ” مواهب أوروبا “

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اختيار زين الدين زيدان مدربا لمنتخب أفضل المواهب الواعدة في دوري الأبطال لعام 2016.

وضمت التشكيلة لاعبين من سبعة أندية سيتولى الإشراف عليهم زيدان المدرب الحالي لنادي لريال مدريد الإسباني.

واستطاع زيدان تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع الريال منذ توليه مهامه في يناير 2016.

وتضم التشكيلة ثلاثي بروسيا دورتموند عثمان ديمبلي، ورفائيل جيريرو، وكريستيان بوليسيتش، بجانب ثنائي برشلونة سيرغي روبرتو وصمويل أومتيتي.

واختير أيضا الثنائي يوشوا كيميش وريناتو سانشيز من بايرن ميونيخ، إلى جانب ألفونس أريولا حارس باريس سان جيرمان، وفيكتور ليندلوف منبنفيكا، وأندريه سيلفا من بورتو، وتوماس ليمار من موناكو. ( reuters )

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