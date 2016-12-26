” سامسونغ ” تكشف عن أول جهاز تكييف جداري يبرد دون هواء

قالت شركة #سامسونغ للإلكترونيات إنها ستكشف عن أول جهاز تكييف جداري يدعم تقنية التبريد بدون هواء خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2017 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته أجهزة التكييف الأرضية التي تدعم هذه التقنية في كوريا الجنوبية.

وأوضحت عملاقة الإلكترونية الكورية الجنوبية في بيان إن مكيف الهواء “أي.آر.9500.إم” AR9500M يدمج تقنية التبريد بدون هواء الحصرية لها في تصميمه، مما يوفر للعملاء مناخاً داخلياً أكثر برودةً، وكذلك كفاءة مثلى في استهلاك الطاقة دون الانزعاج من تدفق الهواء البارد المباشر.

وبحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، يوفر مكيف الهواء “أي.آر.9500.إم” للعملاء تبريد هواء مثالياً من خلال الحفاظ على درجة حرارة ملائمة للغرفة، وذلك باستخدام تقنية التبريد بدون هواء، التي لا تستغني فعلياً عن الهواء مطلقًا، بل تعمل عوضاً عن ذلك على تفريق الهواء البارد بلطف من خلال 21 ألف ثقب متناهي الصغر.

ويعتمد المكيف على نظام تبريد ثنائي الخطوة، يقوم أولًا بخفض درجة الحرارة عن طريق “وضع التبريد السريع” ثم يبدل تلقائياً إلى “وضع التبريد بدون هواء” ليوفر هواءً ساكناً عند الحصول على درجة الحرارة المرغوبة. الأمر، الذي تقول سامسونغ، إنه يقلل من استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 72% مقارنة بوضع التبريد السريع.

ويمتاز “أي.آر.9500.إم” بأنه يدعم الاتصال بشبكات واي فاي، مما يتيح للمستخدمين التحكم به من أي مكان عن طريق تطبيق “البيت الذكي” الخاص بسامسونغ، إذ يمكن لهم تنظيم درجة الحرارة، وتغيير الإعدادات، والحصول على تحديثات لحظية بالأداء واستخدام الطاقة اليومي، إضافة إلى حلول تشخيص المشكلات عند الحاجة.

ولم تتطرق سامسونغ إلى موعد طرح جهاز التكييف الجديد ولا إلى سعره، ولكنها قالت إنها ستعرضه خلال معرض CES 2017 المقام خلال المدة بين 5 و 8 يناير (كانون الثاني) المقبل.

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