” سيانوجين ” تعلن رسمياً إيقاف كافة خدماتها نهاية الشهر الجاري

أعلنت شركة “سيانوجين” (Cyanogen) رسمياً أنها تعتزم إيقاف كافة خدماتها اعتباراً من يوم 31 ديسمبر (كانون أول) الجاري، وذلك بعد مسيرة دامت أكثر من ثلاث سنوات حافلة بالنجاح في بعض الأحيان والتعثر في أحيان أخرى.

وقالت “سيانوجين”، المطورة للنسخ المعدلة الشهيرة من نظام التشغيل أندرويد، في بيان على موقعها الإلكتروني: “كجزء من استمرار تعزيز سيانوجين، ستُوقف كافة الخدمات والإصدارات الليلية المدعومة من سيانوجين في موعد أقصاه يوم 31 ديسمبر (كانون أول) 2016”.

وأضافت الشركة التي تأسست في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في شهر سبتمبر (أيلول) 2013، أن المشروع مفتوح المصدر والشفرة المصدرية ستظل متاحة لمن يريد الاعتماد على روم “سيانوجين مود” شخصياً.

ووفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، تعد “سيانوجين مود” نظام تشغيل مفتوح المصدر للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد من غوغل، وقد طورت كبرمجية حرة ومفتوحة المصدر على أساس الإصدارات الرسمية من نظام أندرويد، مع إضفاء بعض المزايا والتعديلات التي لا توجد في تلك الإصدارات.

ويُعتقد أن الإعلان الجديد يعني أن كل الهواتف التي تستخدم روم “سيانوجين مود” لن تحصل على أي دعم رسمي من الشركة، بما في ذلك التحديثات، لذا سيتعين عليهم الانتقال إلى نسخ أخرى.

يُشار إلى أن شركة “سيانوجين” حظيت بشعبية كبيرة في السابق، خاصة بعد اعتماد شركة “ون بلس” الصينية، على نظام “سيانوجين أو إس” في الجيل الأول من هاتفها الذكي “ون بلس ون”.

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