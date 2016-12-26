عملية الموصل توقفت لإراحة المقاتلين و إصلاح الآليات المشاركة .. قائد التحالف الدولي : نحتاج عامين للقضاء على داعش

أعلن قائد قوات التحالف الدولي الجنرال ستيفن #تاوسند، أن قواته تحتاج لعامين إضافيين من القتال العنيف لإنهاء #داعش في العراق و #سوريا، فيما أشار إلى أن عملية #الموصل توقفت لفترة قصيرة وذلك لإراحة المقاتلين.

وذكرت قناة “السومرية” العراقية، اليوم الاثنين، نقلاً عن موقع “ديلي بيست” الإخباري الأمريكي، أن قائد قوات التحالف أكد “إننا نحتاج إلى عامين إضافيين من القتال العنيف لإنهاء داعش في #العراق وسوريا”، مشيراً إلى أن “القتال ضد داعش سينتقل بعد إتمام تحرير الموصل و #الرقة إلى الصحراء حيث سيحا عملية الموصل توقفت لإراحة المقاتلين و إصلاح الآليات المشاركة .. قائد التحالف الدولي : نحتاج عامين للقضاء على داعش ول التنظيم إعادة تجميع صفوفه هناك”.

وأضاف أن “التنظيم أعد مسلحيه لمقاومة طويلة في البلدين”، لافتاً إلى أن “عملية الموصل توقفت بعض الشئ لإراحة المقاتلين بعد شهرين كاملين من المعارك وإصلاح الآليات المشاركة فيها وطلب إمدادات وتعزيزات لمواصلة التقدم”.

وتابع تاوسند أن “التحالف الدولي سبق وأبلغ القادة العراقيين بحاجة القوات للراحة بين حين وأخر”.

وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 24 ديسمبر (كانون الاول) 2016، أن القوات الأمنية تمكنت من تحرير ثلثي محافظة نينوى، فيما حذر الدول التي تشعر بالأمان من الخطر المحدق بها بسبب “العصابات الإرهابية”.

وتشهد محافظة نينوى منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2016 عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل التي اجتاحها تنظيم داعش في يونيو (حزيران) 2014، وحققت القوات العراقية المشتركة تقدماً ملحوظاً أفضى إلى تحرير عدد من المدن والمناطق، وسط تعهدات حكومية بالحفاظ على البنى التحتية وإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة.

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