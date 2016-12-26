” فيس بوك ” تختبر وظيفة البث الصوتي المباشر

أعلنت شركة #فيس_بوك في مدونتها على الإنترنت أن أعضاء شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة سيتمكنون قريباً من بث المحتويات الصوتية مباشرة من خلال وظيفة البث المباشر للصوت Live Audio.

وعلى غرار وظيفة بث الفيديو المباشر Live Video، فإن المستخدم سيتمكن عن طريق تطبيق فيس بوك والميكروفون من تسجيل الأصوات في البيئة المحيطة، وكذلك صوته وبث بشكل مباشر عن طريق شبكة فيس بوك. وسيتمكن المستخدمون الآخرون من التفاعل مع ذلك من خلال الرموز التعبيرية أو التعليقات أو طرح الأسئلة والاستفسارات.

وأكدت الشركة الأمريكية أن وظيفة Live Audio الجديدة سوف تساعد شركات الإنتاج الصوتي أو محطات الراديو في نشر محتوياتها على نطاق واسع. وأشارت شبكة فيس بوك إلى أنه يمكن استغلال الوظيفة الجديدة لبث المحاضرات أو المقابلات الشخصية.

وأشارت شركة فيس بوك إلى بعض المزايا العملية لوظيفة البث المباشر للصوت، والتي تتمثل في احتياجه إلى نطاق ترددي أقل مقارنة ببث محتويات الفيديو، علاوة على أنه يعمل في حالة الاتصالات الرديئة بشبكة الإنترنت.

وفي البداية سيتم اختبار وظيفة Live Audio الجديدة مع بعض الشركات المقدمة للإنتاج الصوتي، مثل خدمة بي بي سي العالمية، وكذلك دار النشر الأمريكية هاربر كولينز. ومن المقرر أن تتوفر الخدمة الجديدة لجميع أعضاء شبكة فيس بوك مع مستهل عام 2017. ( DPA )

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