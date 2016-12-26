مساعدات ألمانية للمهجرين من حلب

قال وزير التنمية الألماني غيرد مولر في تصريحات خاصة لصحيفة “بيلد” الألمانية : “بعدما شاهد المجتمع الدولي القتل والقصف على هذا النحو من العجز، لابد حاليا من أن يكون هناك مهمة إنسانية واسعة النطاق من أجل المواطنين في حلب”.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن صحيفة “بيلد”، أن برنامج وزير التنمية الألماني (قيمته 15 مليون يورو) يكفل عمل نحو ألف طبيب سوري وممرض وأخصائي نفسي لعلاج الصدمات طوال 30 شهرا. ومن شأنه أيضا مواصلة تدريب مائتي شخص من العاملين لدى منظمات المساعدة في كيفية التغلب على الصدمات.

وناشد مولر المجتمع الدولي تنسيق المساعدات المقدمة إلى سوريا، لافتا الانتباه إلى أن هناك قصورا في الأطباء والأدوية إلى جانب السلع الغذائية.

وقال الوزير الألماني: “لابد من رعاية آلاف المصابين، بينهم أطفال، وإلا لن يبقوا على قيد الحياة هذا الشتاء”.

وتفيد الأمم المتحدة أن 13.5 مليون شخص في سوريا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، 90% منهم يحتاجون رعاية طبية.

وانطلق اليوم الاثنين مئات الأشخاص في العاصمة الألمانية برلين سيرا على الأقدام “في مسيرة مدنية من أجل سوريا”. (DPA)

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