مصادر إعلامية فلسطينية : وفاة ” أسير سوري ” في السجون الإسرائيلية

نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن “عيسى قراقع” رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إعلانه عن “استشهاد الاسير السوري اسعد الولي 70 عاما من الجولان المحتل، في سجون الاحتلال الاسرائيلي”.

وقال قراقع لوكالة “معاً” الفلسطينية، ان الاسير كان يقضي حكما جائرا بحقه لمدة 8 اشهر على خلفية بناء غير مرخص لعدم دفعه الغرامة المالية.

واضاف ان عائلة الاسير تسلمته أمس، في بلدة مسعدة في الجولان ونقل جثمانه الى مستشفى صفد في حين لم تذكر العائلة اية تفاصيل اضافية بالنسبة لاسباب الوفاة.

وأضافت الوكالة أن الولي من “القيادات الوطنية في الجولان المحتل، ومن قيادات الحركة الوطنية الأسيرة من الأسرى العرب، اعتقل في سبعينات القرن الماضي وكان معلم مدرسة وفصل على خلفية قيادته وتصديه للاحتلال في ثمانينات القرن الماضي”.

عكس السير