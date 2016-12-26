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مقتل ثلاثة أشقاء برصاص الجندرمة التركية خلال محاولتهم عبور الحدود ( فيديو + صور )

‏47 دقيقة مضت حوادث تعليق واحد

قالت مصادر إعلامية وحقوقية كردية، إن الجندرمة التركية قتلت ثلاثة أشقاء حاولوا عبور الحدود إلى تركيا.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن ثلاثة أشقاء من قرية القيروان، في ريف عامودا، (مزهر 23 – رأفت 21 – فراس العثمان 17)، قتلوا برصاص الجندرمة التركية.

وقتل وأصيب العديد من المدنيين السوريين برصاص الجندرمة التركية التي تقول إنها تحذرهم من العبور بشكل غير شرعي.

وسبق للرئيس التركي ورئيس الوزراء أن أكدا في العديد من التصريحات أن تركيا تتعامل مع السوريين من مبدأ “المهاجرين والأنصار”، وأنها لن تغلق الحدود بوجههم أبداً، إلا أن المعابر الحدودية مغلقة منذ آذار 2015.

عكس السير

تعليق واحد

  1. Mohammed Shallal
    ديسمبر 26, 2016 , 4:20 م في 4:20 م

    الله يتقبلهم الله يرحمهم…

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