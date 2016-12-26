من بينها مساعدة لاجئين سوريين .. بلدة ألمانية تحتفي بانجازات حققتها في عام 2016

أقامت بلدة لاوترهوفن الواقعة في ولاية بافاريا جنوب شرق ألمانيا مهرجاناً للاحتفاء بالإنجازات التي حققتها في عام 2016.

وبحسب صحيفة “ميتل بايرشه” الألمانية المحلية، فقد عبر عمدة المدينة لودفيج لانج عن اعتزازه بأهل المدينة الذين تطوعوا لمساعدة لاجئين سوريين قدموا إلى البلدة بعد فرارهم من الحرب في بلادهم.

وقال لانج، بحسب ما ترجم عكس السير : “إن ما انجزناه هذا العام يعد نجاحاً وسيظل في ذاكرتنا، أنا سعيد أن أناساً تطوعوا وساعدوا 12 لاجئا سوريا أتوا إلى بلدتنا ليعيشوا فيها”.

وأضاف لانج أن “مجموع الاستثمارات هذا العام وصل إلى حوالي 3 ملايين يورو”.

عكس السير