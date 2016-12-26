نقل أول جثث لضحايا حادث الطائرة الروسية إلى موسكو

نُقلت، اليوم الإثنين، أول مجموعة من الجثث لضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية الروسية، التي سقطت في البحر الأسود قبالة ساحل مدينة #سوتشي جنوبي البلاد، إلى #موسكو.

وقال نائب وزير الدفاع، بافل بوبوف، إنه “من المقرر أن يتم تحديد هوية الجثث بعد وصولها إلى العاصمة الروسية، في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا يوم حداد على أرواح الضحايا”.

ويشار إلى أن غالبية ركاب الطائرة، وهي من طراز “توبولوف تو – 154″، التي تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها، أمس الأحد، هم أعضاء في فرقة “ألكسندروف إنسامبل” الموسيقية العسكرية الروسية الشهيرة، وكانوا في طريقهم لتقديم عرض أمام القوات في #سوريا.

ومن المرجح أن الحادث ناتج عن خطأ للطيار أو مشكلة فنية، بحسب ما قال وزير النقل، ماكسيم سوكولوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية.

وتم العثور على 11 جثة على الأقل، كما تستمر جهود البحث الكبيرة، اليوم الإثنين. (DPA)

عكس السير