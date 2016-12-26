نيمار : لا ألعب من أجل الكرة الذهبية

قال لاعب برشلونة الإسباني، البرازيلي نيمار، في حوار مع رابطة الكرة الاحترافية، إن الدوري الإسباني لا يزال طويلاً، مشيراً إلى أنه لا يتوجب على فريقه النظر كثيراً لمدريد، في إشار لريال مدريد متصدر المسابقة بفارق ثلاث نقاط، والذي لديه مباراة مؤجلة.

وقال نيمار: “الدوري لا يزال طويلاً.. تتبقى الكثير من المباريات وعلينا أن نركز فيما نفعله.. ليس علينا أن ننظر كثيراً إلى مدريد.. في العام الماضي كنا نتفوق بـ11 نقطة عن صاحب المركز الثاني وانتهى الأمر بحسم الليغا في المباراة الأخيرة”.

وتابع اللاعب: “الليغا مسابقة صعبة.. لا يمكن أن يشعر الأول أو الثاني أو الثالث بالهدوء لأن كلها مباريات صعبة.. علينا أن نفعل ما يجب علينا فعله وهو لعب كل المباريات والفوز بها”.

وبخصوص الكرة الذهبية التي توج بها لاعب ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، للمرة الرابعة في تاريخه، قال نيمار: “أنا سعيد في برشلونة مع عائلتي وفريقي وحياتي.. بكل تأكيد الفوز بالكرة الذهبية قد يشكل دافعاً ولكن هذا شيء لن أموت من أجله.. أرغب في السعادة وأنا سعيد هنا.. إذا لم أفز بالكرة الذهبية لن يحدث شيء”.

وأكمل نيمار: “أنا لا ألعب من أجل الكرة الذهبية.. ألعب من أجل السعادة ولأنني أعشق كرة القدم.. الفوز بالكرة الذهبية نتيجة للعمل.. للأسف يمكن لواحد فقط الفوز بها.. ليونيل ميسي أفضل ونحترمه.. اللعب بجانبه شرف بالنسبة لي”.

وأردف اللاعب البرازيلي: “أرغب في مساعدة زملائي على قدر المستطاع سواء بالتسجيل أو بصناعة الأهداف.. لم أتغير في شيء.. لم أقم بشيء مختلف.. ربما لا أسجل ولكن بكل تأكيد أنا أرغب في تسجيل الكثير من الأهداف والتمرير، ولكن في بعض الأحيان يعاندك الأمر”.

واعتبر نيمار أنه وميسي والأوروغوياني لويس سواريز يصنعون التاريخ، وقال: “نعلم هذا ونحن نتحسن بمرور الوقت.. نرغب في أن نبقى سعداء هكذا في الملعب والتدريبات.. الأمر غريب لأنني برازيلي والآخر أرجنتيني والثالث أوروغوياني.. نحن خصوم في أمريكا الجنوبية.. لا أعرف ما الذي حدث ولكن بيننا صداقة كبيرة”.

وأشاد اللاعب بأندريس إنييستا، وأضاف: “إنه أفضل لاعب وسط شاهدته في حياتي بسبب مهارته وبسبب أشياء كثيرة لا يتسع المكان لذكرها.. لكي تصبح جيداً أو أسطورة لا توجد حاجة للفوز بالكرة الذهبية.. يصعب مقارنته بأحد لأنه مختلف للغاية.. يتمتع بأناقة ورونق لا يصدق في الملعب لأن ما يفعله يختلف عن البقية”.

وشدد نيمار على أن برشلونة لم يفقد هويته، وقال: “برشلونة لديه فلسفته.. لم نتغير في أي شيء.. هناك بعض المباريات التي لم نلعبها جيداً وخرج الجميع ليتحدث، ولكن البرسا لا يزال هو البرسا وسيستمر في هذا”. ( EFE )

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