هل هما الأصغر في تاريخ سوريا ؟ .. زواج طفل في الـ 13 من عمره من طفلة في الـ 14 من عمرها في السويداء ! ( فيديو + صور )

نشرت شبكات إخبارية محلية في مدينة السويداء، صوراً تظهر أطفالاً قالت إنهما “أصغر عروسين في السويداء”.

وقالت شبكة “السويداء 24″، في منشور لها اطلع عليه عكس السير، إن خبر عقد قران الطفلين مؤيد الأعور (13 عاماً – الهيات) من الطفلة *** عامر (14 عاماً – شهبا)، والذي تم قبل أسابيع، أثار ردود فعل متباينة.

وأضافت الشبكة أن حالات الزواج المبكر في السويداء باتت نادرة الحدوث منذ مطلع القرن الحادي والعشرين.

ورغم أن قانون الأحوال الشخصية العام في سوريا اشترط في أهلية الزواج “العقل والبلوغ” (المادة 15)، وحدد في المادة 16 منه “أهلية الزواج للفتى بتمام الـ 18، وللفتاة بتمام الـ 17″، إلا أنه عاد ووضع استثناء في المادة 18 منه، حيث أجازت تلك المادة للقاضي تزويج الفتى في الـ 15 والفتاة في الـ 13 من عمريهما إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما، أي أن القاضي هنا هو – بحسب الشبكة – قاض وطبيب يستطيع بنظرة منه اتخاذ القرار.

وفيما لم تذكر المصادر التي تناقلت الخبر أية معلومات أخرى عن العروسين، رصد عكس السير مقطعاً مصوراً يظهر جانباً من حفل الزفاف، الذي بدا أنه “عائلي” على نطاق ضيق.

عكس السير