هيغواين : رونالدو البرازيلي أفضل لاعب في التاريخ

قال نجم نادي #يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني #غونزالو_هيغواين، إن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم بالنسبة له هو البرازيلي رونالدو، مشيراً إلى أنه كان يتابعه في الدوري الإيطالي ويعتبره قدوة له.

وأضاف هيغواين في مقابلة صحافية وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “كان هناك العديد من اللاعبين المميزين في عهد رونالدو، مثل باتيستوتا وتريزيغيه ومونتيلا، لكن الأفضل كان رونالدو.. بالنسبة لي هو الأعظم في تاريخ كرة القدم”.

و تابع: “سواريز وأغويرو وليفاندوفسكي لاعبون رائعون، ويقدمون الكثير لكرة القدم، لكن رونالدو لاعب من عالم آخر، ولطالما كان قدوة لي”.

وفي حديثه عن زميله الأرجنتيني في يوفنتوس، باولو ديبالا، قال إنه لا يزال صغيراً وأمامه الفرصة ليصبح من اللاعبين الكبار في كرة القدم، نظراً للموهبة الفذة التي يتمتع بها.

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