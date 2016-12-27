” أبل ” تعرض استبدال السماعة اللاسلكية الضائعة مقابل 69 دولار

أعلنت أبل عن تقديمها خدمة استبدال سماعة الأذن اللاسلكية (AirPod) الضائعة بقيمة 69 دولار، وفقا لما ذكره Apple Insider .

حيث قدمت صفحة تسعير خدمات الشركة (Apple’s service pricing page) تفاصيل خدمات إصلاح أو تبديل سماعات AirPods، وذلك من خلال إنفاق مبلغ 69 دولار مقابل استبدال سماعة الأذن الضائعة.

ووفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، يوجد أيضا خدمات تتعلق بإصلاح واستبدال بطارية جهاز الشحن، وتكلف مبلغ 49 دولار.

يذكر أن سماعات AirPods اللاسلكية (159) طُرحت للبيع في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتُشحن حاليا بكميات محدودة.

وتأتي سماعات AirPods مع ضمان مدته سنة واحدة، ولكن في حال لم يكن هناك ضمان، سيترتب على المستخدم دفع مبلغ 69 دولار مقابل عملية التبديل.

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