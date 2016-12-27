أردوغان : الغرب نكث بوعوده في سوريا .. و التحالف الدولي يدعم داعش و الوحدات الكردية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، إن لديه أدلة على أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تقدم دعما لجماعات إرهابية في سوريا، بما في ذلك تنظيم “الدولة الإسلامية”، كما اعتبر أن الغرب نكث بوعوده في سوريا.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي مع الرئيس الغيني ألفا كوندي في أنقرة، إن “قوات التحالف الدولي ويا للأسف لا تلتزم بوعودها”.

وأضاف، “سواء فعلوا ذلك أو لم يفعلوا، سنواصل هذا المسار بطريقة حاسمة. لا تراجع عن المسار الذي وضعناه”.

كما اشتكى أردوغان من أنه بدلا من دعم تركيا، فإن الغرب يدعم وحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي، اللذين يحظيان بدعم الولايات المتحدة على الأرض في سوريا، وأيضا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

كما أكد أن الغرب “يدعم كل التنظيمات الإرهابية، وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي، وأيضا داعش”.

واختتم أردوغان بالقول، “الأمر واضح جدا، واضح تماما”، لافتا إلى أن تركيا قادرة على تقديم الدليل بالصور والفيديو. (AFP)

عكس السير