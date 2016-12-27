أوباما : أعتقد أنني كنت سأفوز بالرئاسة مجدداً لو كان بالإمكان الترشح لولاية ثالثة

أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي تنتهي رئاسته في 20 كانون ثان/ يناير المقبل خلال مقابلة معه نشرت يوم الاثنين، عن اعتقاده بأنه كان من الممكن أن يفوز بولاية ثالثة في حكم الولايات المتحدة ما لم يحد الدستور مدد الترشح.

وخلال مقابلة مع ديفيد أكسلرود، المعلق السياسي بشبكة (سي إن إن) الذي أدار حملتي أوباما للرئاسة في عامي 2008 و 2012، شدد أوباما على أن سياساته التي تميل إلى اليسار ربما ظلت ناجحة حتى انتخابات .2016

ويحدد الدستور الأمريكي فترات الرئاسة الأمريكية بمدتين فقط.

وقال أوباما لأكسلرود إنه كان هناك تحول ثقافي أثناء رئاسته بالرغم من النتيجة التي أفرزتها انتخابات الثامن من تشرين ثان/ نوفمبر.

وأضاف: “الأغلبية تعول على فكرة أمريكا الواحدة المتسامحة والمتنوعة والمنفتحة والمليئة بالطاقة والحيوية”.(DPA)

عكس السير