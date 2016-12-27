إيران تطلق مناورات عسكرية بمشاركة أطفال دون الـ 15 عاماً

أطلقت إيران مناورات عسكرية، واسعة النطاق، بمشاركة أطفال تقل أعمارهم عن الـ15 عامًا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إيرنا”، أن المناورات العسكرية التي أطلقت أمس الاثنين، حملت اسم “حماة سماء الولاية 7″.

وأضافت الوكالة أن المناورات العسكرية تجري بمشاركة أطفال دون سن 15 عامًا، ومن بين أهدافها منح الأطفال فرصة اتخاذ القرار وتنفيذه، فيما يتعلق بإطلاق الصواريخ.

ولفتت الوكالة أن المناورات التي يقودها قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي، اللواء فرزاد إسماعيلي، تجري بمشاركة مباشرة وغير مباشرة من قوات قوامها أكثر من 17 ألف مقاتل.

وأشارت الوكالة أن المناورات شملت أكثر من ألف نقطة دفاعٍ جوي، في مناطق الأحواز، وشيراز، والخليج، وبحر العرب.

يشار أن مشاركة أطفال في مناورات عسكرية، يشكل خرقًا واضحًا لاتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة، ووافق عليها نظام طهران، والتي تضمن “حماية الأطفال خلال الحرب، وعدم تجنيد من هم دون الـ15 من العمر بأي شكل من الأشكال”. (ANADOLU)

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