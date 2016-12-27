اختراق حساب ” سوني ميوزيك ” على ” تويتر ” و نشر خبر كاذب بوفاة بريتني سبيرز

قالت شركة #سوني ميوزيك إنترتينمنت ، إن حسابها على موقع “#تويتر” تعرض للاختراق، ونشرت فيه أخبار كاذبة بأن مغنية البوب الشهيرة بريتني سبيرز قد توفيت.

وأوضحت الشركة التابعة لـ “سوني كورب” في بيان مقتضب إنها نجحت في “إصلاح” الوضع”، وأضافت سوني “نعتذر لبريتني سبيرز وجمهورها عن أي ارتباك”.

ورفضت متحدثة باسم سوني التعليق، ولم يرد متحدث باسم “تويتر” على رسائل بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق.

وحذفت التغريدات الكاذبة من حساب سوني بعد فترة وجيزة. وقالت مجلة “بيلبورد” إن جماعة “أورماين” التي لها أنشطة تسلل إلكتروني أعلنت مسؤوليتها عن اختراق الحساب. ( reuters )

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