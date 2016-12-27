ازدياد المشاكل التي تعاني منها هواتف ” غوغل بيكسل ” الجديدة

يعاني العديد من مستخدمي أحدث هواتف شركة #غوغل المسماة “#بيكسل” (Pixel)، والتي تعتبر أول أجهزة هواتف ذكية مصممة بشكل كامل من الألف إلى الياء من قبل غوغل من ناحية العتاد والبرمجيات، من ازدياد المشاكل التي يتعرضون لها يوماً بعد يوم.

وكانت شركة غوغل أعلنت قبل بضعة أشهر عن هواتفها الجديدة بيكسل وبيكسل إكس إل، والتي حظيت بالكثير من المراجعات والتقييمات الإيجابية، وما تزال حتى الآن تحظى برضى المستخدمين بشكل عام.

وانتشرت العديد من التقارير التي تفيد بتعرض عدد متزايد من مستخدمي هواتف بيكسل وبيكسل إكس إل لمشاكل تتعلق بتجمد الجهاز وعدم استجابته دون أي سبب واضح لهذا الأمر، وأن هذا الجمود يتكرر لفترات زمنية تصل إلى دقيقة كاملة أحياناً.

ويوثر هذا الأمر على جهود الشركة الرامية إلى تسويق هواتفها الجديدة على أنها هواتف من الفئة الرائدة في السوق، إلا أن المشاكل البرمجية التي تظهر قد تخيف المستخدمين من فكرة الحصول على الهاتف.

ووفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ظهرت على منتديات غوغل مناقشات مطولة بين المستخدمين توثق سلسلة من حالات تجمد برمجيات الجهاز وعدم الاستجابة بصورة غير مبررة ومبهمة، حيث أن تجمد واجهة المستخدم بشكل كام يعتبر القاسم المشترك بين المستخدمين.

وأخذ فريق الدعم لدى شركة غوغل علماً بهذه المشكلة، وقام بالإجابة على بعض الطلبات المرسلة للدعم الفني بشكل مباشر، إلا أن ردوده ضمن المواضيع المطروحة حول المشكلة في المنتدى قليلة نوعاً ما ومتباعدة زمنياً.

ويشير أحد المستخدمين إلى أنه يملك هاتف بيكسل إكس إل بسعة 128 غيغابايت وأن الهاتف يصبح فجأة غير قادر على الاستجابة وبشكل عشوائي، وأن ذلك الأمر لا يحدث أثناء استخدام تطبيق معين أو مهمة معينة بل عشوائي.

وتشير الردود الأولية إلى أن تطبيق الطرف الثالث (Family Locator)، الذي يعمل على تحديد موقع العائلة عن طريق خدمة تحديد الموقع العالمي، كان مصدر المشكلة، حيث سمحت عملية إزالته بتخفيف تلك المشكلة لدى بعض المستخدمين.

ولكن العديد من المستخدمين لم تنحل المشكلة لديهم عند إزالة التطبيق، بينما البعض الآخر لم يكن يملك التطبيق ضمن هاتفه، كما أن المشكلة تصيب أجهزة بيكسل وبيكسل إكس إل مما قد يشير إلى وجود مشكلة في البرمجيات المشتركة بين الأجهزة.

عكس السير