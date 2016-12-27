السعودية : أكثر من 2000 سعودي يقاتلون في منظمات جهادية غالبيتهم في سوريا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن أكثر من 2000 سعودي يقاتلون حاليا في منظمات جهادية في الخارج، وأن أكثر من 70% منهم يقاتلون في سوريا.

وصرح المتحدث باسم الوزارة، اللواء منصور التركي لصحيفة “الحياة”، أن “عدد السعوديين الذين تتوفر الأدلة على وجودهم حاليا في مناطق تشهد صراعات يبلغ 2093 عنصرا، ضمن التنظيمات الإرهابية الموجودة في مناطق الصراع المختلفة”.

وقال إن 1540 من هؤلاء يتواجدون حاليا في سوريا، التي تدفق عليها المسلحون منذ سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على مناطق شاسعة منها في منتصف 2014.

كما أضاف أن عدد السعوديين المنتمين إلى تنظيمات إرهابية في اليمن يبلغ 147 عنصرا، “فيما يوجد 31 سعوديا في أفغانستان وباكستان .. وخمسة عناصر إرهابية موجودين في العراق” بحسب التركي، الذي أشار إلى عدم توفر معلومات عن أماكن وجود 297 آخرين.

كما أكد التركي على وجود “73 سعوديا موقوفين خارج المملكة في تهم ذات صلة بالأعمال الإرهابية”. (AFP)

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