السعودية : إنقاذ طفل في الرابعة علق داخل غسالة ملابس في جازان

حرر أفراد الدفاع المدني بمنطقة جازان السعودية طفلاً يبلغ من العمل 4 سنوات احتجز بغسالة ملابس منزله، وهو بصحة جيدة.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان قد وردها بلاغ عن وقوع حادث احتجاز طفل داخل غسالة ملابس في منزل بقرية الجهو التابعة لمحافظة ضمد، وفقاً لصحيفة سبق السعودية.

وعند وصول الفرقة للموقع، اتضح أن الحادث عبارة عن احتجاز طفل يبلغ من العمر 4 سنوات داخل الغسالة في الجزء الخاص بتجفيف الملابس وتم إخراجه من قِبَل فرقة الإنقاذ وهو بصحة جيدة، فيما لم تذكر الصحيفة المزيد من التفاصيل حول هوية الطفل وزمان وقوع الحادثة.

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