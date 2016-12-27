العبادي: على السعودية حل مشاكلها بعيداً عن العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رفضه لتصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، بشأن قوات الحشد الشعبي، التي وصفها الجبير بأنها “مؤسسة طائفية بحتة، يقودها ضباط إيرانيون”.

وقال العبادي في مؤتمر صحفي متلفز الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول، إن “الحشد الشعبي منظومة أمنية عراقية كانت موجودة ضمن الموازنة في الفترة الماضية، وهي الآن مشرعة بصورة قانون نيابي دائم”.

ودعا العبادي، السعودية إلى “الكف عن التصريحات الإعلامية”، مؤكدا أنه “لا يريد التعليق والرد على هذه التصريحات كون السعودية ومنظومتها الأمنية فيها الكثير من العيوب”.

وقال رئيس الوزراء: “العراق لا يريد التدخل في شؤون الدول الأخرى، ويطالبها بالمثل”.

وأضاف العبادي، إن “العراق وقواته الأمنية أحرص على المدنيين من السعودية، وإن تصريحات الوزير السعودي تعد تدخلا صارخا في الشأن الداخلي، وهذا مرفوض تماما”. (RT)

عكس السير