العثور على ” فقمة فراء ” تتجول في أحد شوارع أستراليا

ذكرت الشرطة الأسترالية أنه من المقرر إطلاق حيوان #فقمة فراء، يزن 200 كيلو غراماً ويطلق عليه اسم “لو-سيل”، عثر عليه وهو يتجول في الشوارع بولاية تسمانيا، في البرية.

ولا أحد يعرف كيف انتهى الأمر بحيوان الفقمة، وهو ذكر بالغ، في نيوستيد على بعد حوالي 50 كيلومتراً من المحيط، إلا أنه أصبح من المشاهير بعد أن نشرت شرطة تسمانيا صورة له على الصفحة الخاصة بالشرطة على فيس بوك.

وقضى المسؤولون وقتاً كبيراً في محاولة لصيد حيوان الفقمة، الذي جلس فوق إحدى السيارات المتوقفة. وكان حيوان الفقمة قد شوهد في البداية قبل شروق الشمس، حيث كان في عرض أحد الطرق بمدينة لاونسيستون. وتم تحذير الناس للبقاء بعيداً عنه لتجنب إثارته.

وقام مسؤولو الحياة البرية بتهدئة الفقمة لاحقاً ، وقالت شرطة تسمانيا إنه من المقرر أن يتم إعادة نقل حيوان الفقمة وإطلاق سراحه في البرية بعد أن يخضع لفحص طبي.

يشار إلى أن تسمانيا يوجد بها عدد كبير من فقمات الفراء الأسترالية. ( DPA )

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