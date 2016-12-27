الهيئة العليا للمفاوضات : لا علم لنا و لا علاقة بـ ” مفاوضات الأستانة “

قال عضو بالهيئة العليا للمفاوضات، إن الهيئة لا علم لها بوجود محادثات تقول موسكو إنها تجري بين النظام والمعارضة.

وقال جورج صبرا عضو الهيئة لوكالة رويترز : “لا علم لنا بوجود اتصالات بين المعارضة والنظام السوري. بالتأكيد ليس لنا علاقة بهذا الموضوع”.

وكانت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلت عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله إن الحكومة السورية تجري محادثات مع المعارضة قبل اجتماع أوسع يحتمل عقده في أستانة بكازاخستان.

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