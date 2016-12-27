الهيئة العليا للمفاوضات : لا علم لنا و لا علاقة بـ ” مفاوضات الأستانة “

قال عضو بالهيئة العليا للمفاوضات، إن الهيئة لا علم لها بوجود محادثات تقول موسكو إنها تجري بين النظام والمعارضة.
وقال جورج صبرا عضو الهيئة لوكالة رويترز : “لا علم لنا بوجود اتصالات بين المعارضة والنظام السوري. بالتأكيد ليس لنا علاقة بهذا الموضوع”.
وكانت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلت عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله إن الحكومة السورية تجري محادثات مع المعارضة قبل اجتماع أوسع يحتمل عقده في أستانة بكازاخستان.
عكس السير
قيم الخبر
وهذا دليل قاطع على انكم معارضة منفصلة عن الأرض..إذا انتم لا علاقة لكم ولاتتدخلون فمن هم اللذين لهم العلاقة؟ ؟ .. غريب أمر هذا الائتلاف “يمثل الثورة سياسيا ” وهو غائب عن الوجود والوعي ولاترى منهم أحد وقت اللزوم لا تعليق لا على حدث لا سلباً ولا إيجاباً… الأمر مهم لماذا لاتشاركون وخاصة تركيا متدخله بالإشتراك مع الروس… إذا كنتم بهذه السلبية وعدم التأثير فما هي الفائدة من وجودكم… شو رايكم ياأئتلاف بالذي يحصل في وادي بردى وماذا قدمتم ؟ ؟ ؟ العين الطرائة ايه شاطرين بس تقبضوا رواتب وتنفذوا تعاليم دول ودفيعة… عيب هذا التسلق والانعزال وعدم الفعالية… شو رأيكم أنه رنده قسيس التي تستهزؤون بها تعمل وتخترق أكثر منكم جميعا يا عديمي الفائدة وال….. ##.