بالصدفة .. العثور على رسم لبيكاسو كان في طريقه إلى سلة المهملات

عثر على رسم يخص عمدة القدس السابق تيدي كوليك، يحمل توقيع الرسام الإسباني #بابلو_بيكاسو ضمن ألبوم لمتحف “إسرائيل”، بينما كان في طريقه إلى سلة المهملات.

وعثر أبناء كوليك بالصدفة على الرسم الذي يحمل توقيع الفنان الإسباني في 1969، أثناء تنظيف منزل والدتهم المتوفية هذا العام.

وقالت الابنة أوسنات كوليك: “عثرنا عليه بين الكتب الكثيرة عن القدس في مكتبة والدينا، وكنت على وشك إلقائه إلى سلة المهملات” ، ويحمل الرسم الخاص بعمدة القدس السابق تاريخ 11 ديسمبر (كانون الأول) 1969 ويظهر في الجزء الأخير من ألبوم عن معرض للفنان الإسباني.

وبعد إنقاذ مقتنيات أسرة كوليك هذا الشهر، قرر الأبناء التبرع به لصالح “مؤسسة القدس”.

وكان تيدي كوليك، عمدة القدس المحتلة السابق في الفترة بين 1965 و1994، ومؤسس ومدير متحف “إسرائيل”، توفي في الثاني من يناير (كانون الثاني) 2007. ( EFE )

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