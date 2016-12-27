بالفيديو .. إبراهيموفيتش يتمرن بدون ملابس في منطقة متجمدة

عاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي، إلى مواصلة تصرفاته المثيرة للجدل، وهذه المرة بتحديه الطقس والتمرن بدون ملابس وسط منطقة متجمدة.

العملاق السويدي أراد الاحتفال بأعياد الميلاد بطريقة خاصة ومغايرة، فبدلا من قضاء عطلة العيد رفقة عائلته وأصدقائه على غرار النجوم الآخرين، اختار “السلطان” أن يخوض تحديا فريدا من نوعه وسط الجليد، أظهر مدى قوة التحمل الهائلة التي يملكها اللاعب المخضرم.

وبحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، نشر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” مقطع فيديو يظهر فيه وسط منطقة متجمدة وهو متجردا تقريبا من كافة ملابسه، قبل أن يستلقي على الأرض ويبدأ في القيام ببعض تمارين البطن.

وحظي مقطع الفيديو الذي نشره العملاق السويدي بمتابعة واهتمام كبير من قبل رواد التواصل، حيث تخطى أكثر من 3 مليون مشاهدة عبر حساب إبراهيموفيتش في “انستغرام”.

عكس السير