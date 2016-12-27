بوتين : عدم تسوية الأزمات القديمة في العالم يدعو للقلق

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الإثنين، أن عدد النقاط الساخنة في العالم لم يتقلص، ولا يتم تسوية النزاعات التي طال أمدها، مشيرا إلى أن ذلك يدعو للقلق.

وقال بوتين خلال اجتماع مجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي: “حن نعلم أن العلاقات تتطور بشكل متوتر في الكثير من مناطق العالم. إن عدد النقاط الساخنة المتأزمة لا يتقلص، والنزاعات التي طال أمدها، للأسف، لا يتم تسويتها بالشكل الذي نتطلع إليه”،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأكد الرئيس الروسي أن الحديث يدور عن أفغانستان، وسوريا، ومناطق أخرى.

وتضم معاهدة الآمن الجماعي في عضويتها روسيا البيضاء وأرمينيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان. (DPA)

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