بيريز يحدد قائمة رغبات ريال مدريد للانتقالات الصيفية

استعرضت صحيفة إسبانية قائمة اللاعبين الذين يستهدفهم رئيس نادي #ريال_مدريد، #فلورنتينو_بيريز، لتدعيم صفوف فريقه في الصيف القادم، بعد قرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية بتقليص عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بحرمان النادي الملكي من ضم لاعبين جدد، بتحديدها في فترة الانتقالات الصيفية القادمة دون الصيفية.

وبحسب تقرير صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية، فإنّ نادي ريال مدريد قد وضع المهاجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا على رأس “قائمة الرغبات” مستغلاً في ذلك عدم توصل اللاعب لاتفاقٍ مع ناديه الحالي يوفنتوس الإيطالي حول تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2020.

وأضافت الصحيفة أنه في حالة فشل إدارة ريال مدريد في إقناع مسؤولي يوفنتوس في تسريح ديبالا فإن الخيار البديل هو الغابوني بيار ايمريك أوباميانغ، هداف نادي بوروسيا دورتموند الألماني بعدما عبَّر الأخير في أكثر من مرة عن حلمه بارتداء قميص النادي الملكي تحقيقاً لوعد قدمه لجده .

ووفقاً لصحيفة إيلاف ، ذكرت “موندو ديبورتيفو” أنّ التعاقد مع حارس مرمى جديد يبقى شيئاً مهماً بالنسبة لريال مدريد منذ الفشل في ضم الدولي الإسباني دافيد دي خيا من مانشستر يونايتد الإنكليزي في صيف 2015، و أنّ الأمر يتعلق هذه المرة بالبلجيكي تيبو كورتوا ، خاصة و أنّ الأخير لم يتوصل حتى الآن لاتفاقٍ من أجل تجديد عقده مع ناديه الحالي تشيلسي الإنكليزي، كما كان قد أعرب أيضاً، في تصريحات سابقة، عن رغبته في العودة إلى العاصمة الإسبانية ، حيث سبق له اللعب ضمن نادي أتلتيكو مدريد

ورشحت الصحيفة الإسبانية أيضاً الجزائري فوزي غلام، ظهير أيسر نابولي الإيطالي للانضمام لريال مدريد ، وذلك في ظل عدم اقتناع المدرب زين الدين زيدان بقدرات البرتغالي فابيو كوينتراو، الذي عاد إلى الفريق مطلع الموسم الجاري بعد إعارته لصفوف موناكو الفرنسي، ولم يفرض نفسه على التشكيلة الأساسية.

ويعتبر زيدان، اللاعب الجزائري أفضل بديل للبرازيلي مارسيلو، لتدعيم الجبهة اليسرى مع حلول فترة الانتقالات الصيفية.

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