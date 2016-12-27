حارس ريال مدريد ينفي منعه من المشاركة مع منتخب كتالونيا

نفى #كيكو_كاسيّا الحارس الثاني لنادي ريال مدريد الإسباني، صحة كل التقارير التي راجت مؤخرا في وسائل الإعلام، حول منعه من قبل إدارة النادي الملكي من المشاركة مع منتخب إقليم كتالونيا خلال المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره التونسي الأربعاء المقبل.

واستدعى مدرب منتخب كتالونيا، كل من حارس مرمى ريال مدريد، كيكو كاسيّا، وزميله في الفريق الملكي، ماريانو دياز، لتشكيلة المنتخب لمواجهة المنتخب التونسي، لكن بعض وسائل الإعلام أشارت إلى أن إدارة ريال مدريد منعت اللاعبين من الانضمام إلى صفوف منتخب الإقليم.

لكن كاسيّا نفى هذه التقارير وأكد أن موعد المباراة يتعارض مع استعدادات الفريق الملكي لمباراة كأس ملك إسبانيا أمام إشبيلية.

ووفقاً لصحيفة إيلاف ، رد كاسيّا على تقرير نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية اتهمت فيه ريال مدريد بأخد موقف معادٍ ضد منتخب كتالونيا، وقال: “لو كان ريال مدريد سيستأنف حصص المران يوم الـ29 من ديسمبر مثلا، كنت لألبي الدعوة ولألعب مع منتخب كتالونيا”.

وأضاف “كلما كانت الفرصة مناسبة للعب مع كتالونيا لم أفوت الفرصة للقيام بذلك، المباراة في الوقت الحالي تتعارض مع حصص مران الفريق”.

جدير بالذكر أن الفريق الملكي بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، سيستأنف تدريباته في الـ27 من الشهر الجاري استعدادا لمواجهة إشبيلية في كأس ملك إسبانيا يوم 4 يناير المقبل.

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