خبير عسكري نظامي : مهمة وحدات الحماية الكردية انتهت .. و حان الوقت كي ” تسترد الدولة السورية أمانتها “

قال خبير عسكري نظامي إن مهمة وحدات الحماية الكردية قد انتهت في شمال سوريا، وإنه حان الوقت لاسترداد الأراضي التي كان النظام قد تركها مؤقتاً للوحدات، مشيراً إلى أن النظام يطالب ” ب ي د” الآن بالانسحاب من الشيخ مقصود في حلب.

ونقلت شبكة رووداو الكردية عن “العقيد هيثم حسون” قوله، إن النظام هو من سمح لبعض التشكيلات المحلية بالتمركز في مناطقه وخاصة في الحسكة في إطار خطته لمحاربة الإرهاب، ومنع الجيش التركي من دخول الأراضي السورية.

وأشار حسون إلى أنه أشرف بنفسه على تقديم المساعدات العسكرية للوحدات الكردية عامي 2011 و2012 إلا أن صالح مسلم يحاول تناسي الخدمات التي قدمها له النظام، مضيفاً : “أدركوا أنهن أصبحوا يستخدمون كأداة من أجل المصالح الأمريكية في سوريا”.

وأضاف حسون أن النظام ترك بعض أراضيه للوحدات الكردية على سبيل الأمانة، وأن عناصر التنظيم سيطروا على تلك المناطق في إطار خطة واتفاق مع النظام، والآن حان الوقت كي “تسترد الدولة السورية أمانتها”، على حد قوله. (SABAH)

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