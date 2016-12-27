دييغو كوستا يوضح حقيقة خلافاته مع مورينيو

أكد اللاعب الدولي الإسباني #دييغو_كوستا، مهاجم نادي تشيلسي الإنكليزي، أنّ علاقته بمدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، “جيدة”، نافياً بذلك مزاعم المشاركة في الإطاحة به من تدريب “البلوز” في منتصف الموسم الماضي (2015-2016).

وقال دييغو كوستا في مقابلة مع التلفزيون البرتغالي العمومي: “من الواضح أن العمل مع جوزيه مورينيو يضعك في موقف عظيم، السنوات الأولى كانت معه جيدة، لكن الموسم الماضي لم يكن كذلك”.

وأضاف اللاعب ذو الأصول البرازيلية قائلاً: “بما أننا لم نكن نحصل على النتائج المطلوبة في الملعب فإن بقية الأمور لم تكن بخير، حدثت بعض الأشياء بين الجميع ولكن لا يوجد شئ خطير”.

وتابع متحدثاً عن علاقته مع مورينيو: “أنا أقول هذا للجميع، في كل شخص هناك جانباً إيجابياً وآخر سلبي، لكن أنا ومورينيو على علاقة جيدة، لقد كان دائماً ما يمزح ويتحدث معنا ومنحنا الكثير من الحرية، أعتقد أنكم سمعتم عنه الكثير”.

وبحسب ما ذكرت صحيفة إيلاف ، اختتم كوستا بقوله: “كان هناك الكثير من الأشياء الإيجابية، لا أنكر أنني ارتكبت أحياناً بعض الأخطاء، ليس لدي أي شيء ضده وأتمنى أن يكون هو كذلك تجاهي.لقد كانت علاقتنا جيدة”.

للتذكير فإنّ بعض التقارير البريطانية كانت قد ذكرت في أواخر العام الماضي أنّ دييغو كوستا، كان قد شكل تكتلاً رفقة بعض زملائه ضد مورينيو قصد الإسراع في عملية إقالته من تدريب تشيلسي بعد بداية موسم مخيبة للآمال.

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