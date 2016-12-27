الرئيسية » ورد الآن » سكاي نيوز : اجتماعات مستمرة في #أنقرة بين #المعارضة السورية المسلحة ووفد عسكري روسي للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار في #سوريا

سكاي نيوز : اجتماعات مستمرة في #أنقرة بين #المعارضة السورية المسلحة ووفد عسكري روسي للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار في #سوريا

‏11 دقيقة مضت ورد الآن اضف تعليق

عكس السير

هاشتاغ

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جميع الحقوق محفوظة، عكس السير© 2006 - 2016