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سكاي نيوز : اجتماعات مستمرة في #أنقرة بين #المعارضة السورية المسلحة ووفد عسكري روسي للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار في #سوريا
11 دقيقة مضت ورد الآن
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السورية المسلحة ووفد عسكري روسي للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار في #سوريا"
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هاشتاغأنقرة المعارضة السورية سوريا