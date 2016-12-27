سويدية تحطم الرقم القياسي في رحلة تزلج للقطب الجنوبي ( فيديو )

سجّلت السويدية جوانا دافيدسون، رقماً قياسياً عالمياً في رحلة تزلج إلى #القطب_الجنوبي بأسرع من أي امرأة أخرى وصلت إلى المنطقة في رحلة تزلّج بعشر ساعات، وفقاً لموسوعة غينيس.

وقالت وسائل إعلامية صادرة من القارة القطبية الجنوبية، إن دافيدسون 33 عاماً وصلت القطب الجنوبي عشية عيد الميلاد في 24 من شهر/ ديسمبر الحالي.

وقطعت دافيدسون ألف كيلومتر قادمة من مدخل “هرقل إنلت” وذلك في مدة زمنية استغرقت 38 يوماً و 23 ساعة.

وعن تجربتها ذكرت دافيدسون أنها واجهت خلال رحلتها بعض الصعود والهبوط، ولكن السعادة النابعة من داخلها دفعتها لتكون سريعة جداً في التزلّج.

وبحسب شبكة إرم نيوز ، تعمل دافيدسون ممرضة، وكان بصحبتها طاهٍ يطهو لها ما تريد خلال رِحلتها التي بدأتها بالتدريب على التزلّج المُنفرد في النرويج وغرينلاند مطلع الشهر الماضي، ويمكن رُؤيتها أثناء التدريب في الفيديو المُرفق.

وعن سبب اختيارها للقطب الجنوبي عللت السيدة الثلاثينية لقلة التزلّج ولعدم وجود الدب القطبي داخله.

وتُعد دافيدسون أول امرأة سويدية تقوم بهذه الرحلة وحدها، وبعد نجاح مهمتها زرعت علم بلدها في إحدى نقاط القطب.

وبدأت الآن رحلة العودة إلى الساحل في مدة زمنية ستصل إلى أسبوعين وذلك بفضل المساعدة من طائرة ورقية والرياح المواتية.

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