سيدة أمريكية تترك 900 دولار ” بقشيش ” لنادلة مقابل فاتورة قيمتها 61 دولار !

تركت سيدة 900 دولار “بقشيش” لنادلة في مطعم بمدينة فونيكس في ولاية أريزونا الأمريكية بجانب ورقة في الحساب مكتوب فيها إنه “مال منحه الرب اياها” لإعطائه لها، وفقاً لما ذكرته وسائل اعلام محلية.

وقالت سارة كلارك إن المبلغ جاء في وقته لسداد حسابات في وقت لا يعمل فيه خطيبها بسبب خضوعه لجراحة في الركبة، بجانب عدم تلقيها راتباً عن عملها خلال الإنجاب.

وقالت السيدة التي على وشك الإنجاب لشبكة سي ان ان: “دائماً ما يسمع الإنسان إلى مثل هذه الأمور، لكنه لا يتوقع أن يحدث ذلك له”.

وأوضحت كلارك أنها كانت تحدثت عدة مرات مع السيدة التي جاءت إلى المطعم عدة مرات وكانت حامل أيضاً. وكانت العميلة قد أضافت 900 دولار إلى حساب الوجبة وقيمتها 61 دولاراً. ( EFE )

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