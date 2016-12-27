صفقة تبادلية ” مرتقبة ” بين ريال مدريد و تشلسي صيف 2017

يخطط ناديا ريال مدريد الإسباني وتشلسي الإنكليزي لإبرام صفقة تبادلية من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن ريال مدريد وتشلسي يتأهبان لإتمام صفقة تبادلية ضخمة في الصيف المقبل تقضي بانتقال الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز إلى صفوف الفريق اللندني مقابل رحيل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلى صفوف الفريق الملكي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن النجم الكولومبي يريد الرحيل عن قلعة سانتياغو برنابيو بعدما خرج من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان كما أنه يريد الانتقال إلى نادٍ جديد يضمن له المشاركة بصفة أساسية.

ولفتت إلى أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مرحب بفكرة قدوم خاميس إلى ملعب ستامفورد بريدج مقابل منح الضوء الأخضر لرحيل الحارس البلجيكي إلى نادي العاصمة الإسبانية.

وأوضحت صحيفة إيلاف ، أن ريال مدريد يصر على جلب حارس مرمى بارز إلى صفوفه بعد فشله في ضم الحارس الإسباني لمانشستر يونايتد الإنكليزي ديفيد دي خيا ولتعويض أيضاً رحيل الحارس المخضرم إيكر كاسياس الذي انتقل إلى صفوف بورتو البرتغالي.

وتشير التوقعات إلى أن الصفقة المزمع إبرامها قد تتم بشكل ناجح ونهائي في الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تقليص عقوبة المنع من التعاقدات لريال مدريد لفترة انتقالات واحدة.

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