غوارديولا يشكك في تتويج رونالدو بـ ” الكرة الذهبية “

شكك الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي، في أحقية البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد، في التتويج بجائزة “الكرة الذهبية”، لأفضل لاعب في العالم لسنة 2016، التي منحتها إياه مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لنادي برشلونة.

وقال غوارديولا، في تصريحات نقلتها صحيفة “أس” الإسبانية، ، “أود أن أهنئ كريستيانو رونالدو لأنه لاعب جيد جداً، لكن ميسي على مستوى آخر”.

وبحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، علّق غوارديولا على تصريحات لويس إنريكي، مدرب فريق برشلونة، الذي قلل من أهمية الكرة الذهبية التي حصل عليها رونالدو، وأطلق عليها “البطيخة الذهبية”، فقال بيب لذات الصحيفة المقربة من نادي ريال مدريد:”أتفق مع إنريكي، ليونيل ميسي هو اللاعب الأفضل”.

يُشار إلى أنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سيعلن من جهته، في يناير القادم، عن اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2016، والتي أنشأها هذه السنة بعد انفصاله عن الشراكة التي كانت تربطه بمجلة “فرانس فوتبول” في منح “الكرة الذهبية”.

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