فيديو لميسي يعرض لأول مرة .. ” هدية ” برشلونة لجماهيره

قدم نادي #برشلونة الإسباني تهنئة وهدية خاصة لجماهيره في جميع أنحاء العالم بمناسبة أعياد الميلاد متعلقة بالنجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي.

ونشر برشلونة عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت مقطع فيديو يتضمن مجموعة من أبرز أهداف البرغوث الأرجنتيني وهو في سن صغيرة.

وشمل الفيديو أهداف النجم الأرجنتيني ومهاراته الفنية العالية تُعرض للمرة الأولى هي كان قد سجلها عندما كان ناشئاً في صفوف البارسا وخلال تدرجه في الفئات السنية المختلفة.

وعلق موقع برشلونة الرسمي على فيديو ميسي بـ”مع لقطات ميسي الصغير. إنها أفضل طريقة للاحتفال بعيد الميلاد. إنها مجموعة مختارة وحصرية ومناسبة فقط لأصحاب الأذواق الجميلة”.

ويخوض برشلونة مفاوضات ماراثونية مع والد النجم الأرجنتيني من أجل تمديد عقد نجله في ملعب كامب نو لأطول فترة زمنية ممكنة بعد الانتهاء من ملف تجديد عقد العضاض الأوروغوياني لويس سواريز.

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