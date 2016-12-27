في بريطانيا .. شجرة ” كريسماس ” مصنوعة من أعشاب ” الماريغوانا ” !

في حادثة هي الأولى من نوعها في #بريطانيا، اكتشفت الشرطة مجموعة كبيرة من أعشاب مصنوعة على شكل شجرة عيد الميلاد، أثناء مداهمة أحد المنازل.

بينما كان فريق من رجال الشرطة يقوم بمداهمة أحد منازل بلدة تشيلنهام البريطانية بحثاً عن المخدرات ، تم اكتشاف مزرعة صغيرة للماريغوانا على شكل شجرة عيد ميلاد.

وبحسب شبكة “يو بي آي” ، ألقت الشرطة القبض على رجل وامرأة بتهمة إنتاج وزراعة المخدرات، وقامت بضبط أنواع أخرى من المخدرات في المنزل المذكور.

ويذكر بأن قسم شرطة غلوستر شاير، قام بنشر صورة لشجرة عيد الميلاد المصنوعة من #الماريغوانا على موقعه على تويتر وعلق عليها “عثرنا على شجرة كريسماس من الماريغوانا ضمن حملة لمكافحة المخدرات”.

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