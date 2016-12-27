الرئيسية » ورد الآن » قناة TRT التركية : الجيش التركي يعلن تدمير 158 هدفًا لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة #الباب بريف #حلب شمالي #سوريا والقضاء على 13 إرهابياً

قناة TRT التركية : الجيش التركي يعلن تدمير 158 هدفًا لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة #الباب بريف #حلب شمالي #سوريا والقضاء على 13 إرهابياً

‏2 ساعتين مضت ورد الآن اضف تعليق

عكس السير

هاشتاغ

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جميع الحقوق محفوظة، عكس السير© 2006 - 2016