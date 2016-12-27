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قناة TRT التركية : الجيش التركي يعلن تدمير 158 هدفًا لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة #الباب بريف #حلب شمالي #سوريا والقضاء على 13 إرهابياً
2 ساعتين مضت ورد الآن
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هاشتاغالباب حلب داعش سوريا