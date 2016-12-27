لضمان حقوقهم بعد انتهاء الحرب .. تركيا تدعو السوريين لتوثيق أملاكهم التي خلفوها في سوريا

قال نائب رئيس الوزراء التركي ويسي كايناك بأنّ والي كليس التركية أطلق مشروعاً يتعلّق باللاجئين السوريين المقيمين في تركيا بخصوص أملاكهم في وطنهم سوريا تحت عنوان “هاتوا وثائق التملّك”. بهدف توثيق أملاك السوريين في وطنهم. لافتًا أنّ عدد اللاجئين السوريين في تركا وصل إلى مليونين و770 ألف شخصًا.

وشبّه كايناك الخطوة القانونية هذه بالروميّين الذين كانوا يعيشون بجزيرة قبرص وخرجوا من أراضيهم إبان حرب تركيا مع اليونان؛ حيث تقدّموا بوثائق تملّكهم واستطاعوا تحصيل تعويضات عن ممتلكاتهم التي فقدوها بسبب الحرب. مضيفًا أنّ والي كليس يعمل لتحقيق هذه الخطوة القانونية بهدف الحفاظ على ممتلكات السوريين هناك حال انتهت الحرب.

وقال كايناك خلال مؤتمر صحفيّ أن هذا المشروع تمّ إطلاقه من أجل تحقيق مصلحة السوريين، وهو يهدف إلى جمع معلومات عن ممتلكات السوريين بتركيا.

وأشار كايناك أنّه عندما يتحقق السلام في سوريا تكون هذه الوثائق بمثابة دليل على تملّك أصحابها في وطنهم، كما أنّها تؤهلهم لفتح دعوى في المحكمة الدولية للحصول على تعوضات. (yenisafak)

عكس السير