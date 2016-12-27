مراسلون بلا حدود : هناك مناخ من الخوف يسود بين الصحافيين في تركيا

ترى منظمة مراسلون بلا حدود، أن هناك مناخاً من الخوف يسود بين الصحافيين في تركيا.

وقال مدير المنظمة في ألمانيا كريستيان ميير: “وازداد ذلك حدة شهراً تلو الآخر”.

وتابع قائلاً: “إن الصحافيين يفكرون في هوية من يلتقون معه ومتى يجرون مكالمة هاتفية، ولا يقولون لسائق سيارة الأجرة عن الوجهة التي يريدون الذهاب إليها بالتحديد وإنما ينزلون منه على زاوية الشارع″.

ولكنه أشار إلى أنه لا يزال هناك “جزر صغيرة من حرية الرأي”، لافتاً إلى أن ذلك يسري مثلاً على الصحيفة التركية “جمهوريت”- حتى وإن كان قد تم اعتقال الكثير من الصحفيين هناك أيضاً.

وقال ميير: “هناك مواقع على الإنترنت ومشروعات جديدة تحاول أن تصنع صحافة مستقلة”.

وأشار إلى أن الفرص المتاحة لإحداث تغيير على المدى القصير محدودة، واستدرك قائلاً: “ولكنها ليست بالطبع أولى أوجه القمع التي نعايشها في تركيا”.

وأضاف بقوله: “كان هناك دائماً حركات إلى الأمام وإلى الخلف. وإذا تناول المرء ذلك كنموذج تاريخي، يمكنه استنتاج أن الأمر سوف يتحسن”. (DPA)

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