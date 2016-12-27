مقتل شخصين حاولا تهريب مخدرات إلى الأردن على الحدود مع سوريا

أعلن الجيش الاردني في بيان الثلاثاء، ان حرس الحدود الاردني احبط الاثنين محاولة تهريب مخدرات وقتل شخصين حاولا اجتياز الحدود الاردنية السورية.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله، ان “قوات حرس الحدود أحبطت أمس الاثنين محاولة تسلل لشخصين حاولا اجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية”.

وأضاف المصدر أنه “تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى مقتلهما وضبط حبوب مخدرة كبتاجون بوزن 30 كيلوغرام و900 غرام تقريباً كانت بحوزتهم”.

وتؤكد وزارة الداخلية ان 85 % من المخدرات التي يتم ضبطها معدة للتهريب الى خارج الاردن.

وعقوبة الاتجار بالمخدرات في المملكة هي السجن لفترة تراوح بين ثلاثة اعوام و15 عاما تبعا للكميات المضبوطة، اما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتها الى السجن لثلاث سنوات.

وكان مدير ادارة مكافحة المخدرات العميد انور الطروانة اعلن في 23 اب/اغسطس الماضي ان السلطات الاردنية ضبطت اكثر من ستة اطنان من المخدرات واوقفت اكثر من 13 الف شخص بتهمة الاتجار بالمخدرات وحيازتها وتعاطيها خلال النصف الاول من العام الحالي. (AFP)

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