منظمة إغاثية تشيكية تعلن عن مقتل منسقها الإقليمي في حلب جراء غارة جوية

قتل عامل سوري يعمل لحساب منظمة “إنسان محتاج” الإغاثية التشيكية، خلال غارات جوية بالقرب من حلب، وذلك حسبما نقل موقع “نوفينكي سي زد” التشيكي عن المنظمة الإثنين.

وحسب الموقع فإن المنسق الإقليمي لمنطقة حلب، كان مع أسرته في المنزل عندما قصفت المنطقة السكنية التي يوجد بها منزله.

وأكد الموقع أن زوجة الموظف والعديد من أفراد عائلته قتلوا أيضاً خلال القصف.

وأوضحت المنظمة للموقع أن حسن سيد، هو خامس موظف لها يقتل في سوريا.

وتعمل أشهر منظمة إغاثية تشيكية في سوريا منذ 2012، وزودت المنظمة حسب بياناتها الخاصة نحو مليوني لاجئ في مناطق الاقتتال بالسلع الغذائية الضرورية وأغطية وعبوات مياه وغير ذلك من المواد الإغاثية.

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